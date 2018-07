La crisis en Polonia amenaza a toda la Unión

La reforma de la justicia en Polonia, claramente inconstitucional, es más que una simple cuestión interna y abre un nuevo y peligroso frente en Europa, muy divida ya por las políticas migratorias o la reforma del euro. Miles de polacos apoyan la resistencia que abandera la presidenta del Tribunal Supremo contra una ley que culmina el asalto a la independencia de la justicia por parte del gobernante PiS. Entre los apoyos resalta el fundador de Solidaridad, Lech Walesa, desmintiendo uno de los principales argumentos del gobierno, según el cual hay que depurar la administración de antiguos comunistas, excusa que ha utilizado ya para depurar a más de 11.000 funcionarios.

Las amenazas de sanciones desde Bruselas o las advertencias de la canciller Merkel hasta ahora no han producido efecto. Si acaso, han reforzado el argumentario nacionalista del PiS. Dicho lo cual, más allá de la ideología, no sería justo negarle sus aciertos a Varsovia. Las nuevas ayudas a la familia, en particular, le han granjeado apoyos entre las clases medias y le han dado argumentos para resistir frente a una UE que en ocasiones, ha promovido políticas antifamiliares. Ese tipo de extralimitaciones le restan hoy credibilidad a Europa para abordar una crisis que va a requerir mano izquierda, ya que, de lo contrario, puede terminar consolidando una rebelión nacionalista en un número importante de países de la Unión, no solo en Poloni