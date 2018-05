Contra la corrupción, sin oportunismos ni demagogia

Tras un breve respiro por la aprobación de los Presupuestos Generales, la demoledora sentencia del caso Gürtel condena al PP a no salirse de una agenda mediática marcada por la corrupción. Además de las durísimas penas a los cabecillas de la trama, el fallo de la Audiencia Nacional considera probada la existencia de una caja B en el partido, que pese a todo ha anunciado su intención de recurrir, con el argumento de que se trata de casos que afectan a actos electorales en las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda, de los que la dirección no tenía conocimiento.

Poco antes de conocerse la sentencia, el propio Mariano Rajoy subrayó en “Herrera en COPE” que el PP se ve en la picota por hechos antiguos, ocurridos en el caso de Gürtel hace 15 años, y por personas que ya no están en la política. El presidente recordó también las medidas aprobadas por su gobierno contra la corrupción. Medidas, sin embargo, entre las que no destaca la celeridad de la justicia, como bien puede comprobar el PP en sus propias carnes. Esas reformas son la línea en la que hay que avanzar. El resto de partidos no se lo va a poner fácil al gobierno, pero la desconfianza en las instituciones es un problema de Estado que no admite demagogias oportunistas. Por es necesario seguir avanzando en la transparencia y plantear en serio la independencia de la justicia y de los organismos supervisores.