Borrell es una buena noticia

El nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores es una buena noticia. Significa varias cosas. Borrell es un convencido europeísta con una larga experiencia en instituciones europeas. El que sea el titular de la cartera de Exteriores lanza un mensaje de tranquilidad a Bruselas, a los inversores y al mundo en general. España no coquetea en asuntos europeos con el populismo, como sí hace Italia.

Borrell, por otra parte, ha sido uno de los políticos e intelectuales que ha criticado con más fundamento y seriedad los postulados del independentismo. Sus trabajos de investigación sobre las balances fiscales han desmontado la falsedad del victimismo económico tan usado por el nacionalismo y el secesionismo. Sus intervenciones tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la DUI tuvieron la fuerza de un constitucionalismo inteligente. No le ha sentado bien esta decisión a Puigdemont, que es quien sigue estando al frente de la voluntad de ruptura.

Pero la debilidad de un Gobierno apoyado solo por 84 diputados, que toma el poder con los votos de Podemos y del secesionismo, no se arregla solo con un buen ministro de Asuntos Exteriores. Borrell, no es el presidente del Gobierno ni el vicepresidente. No por falta de capacidad. En los próximos días y semanas veremos si Borrell se convierte en la excepción, o si su personalidad de socialdemócrata clásico impregna a todo el Ejecutivo. Sería lo mejor tras la errónea decisión de no convocar inmediatamente elecciones. Pero no es fácil.