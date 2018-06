Argentina, a un paso de legalizar el aborto

El Congreso argentino, después de una tensa y maratoniana sesión, ha aprobado la reforma que legaliza el aborto. El texto debe ir ahora al Senado y habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es innegable que los 129 votos afirmativos, que eran los necesarios, son incontestables.

Tras conocerse el resultado de las votaciones, la Conferencia Episcopal hizo emitido un documento de enorme trascendencia pública y pastoral. Los obispos argentinos son muy conscientes de la profunda división social y de las divisiones que los diputados católicos, militantes de partidos políticos distintos, han puesto de manifiesto. La legalización del aborto condena al olvido a los inocentes y ese olvido, subrayan, debe transformarse en fuerza.

La defensa de la vida de los concebidos no nacidos no es privativa de los católicos. Se trata de una cuestión transversal que exige un compromiso activo contra la pobreza, la exclusión y la violencia contra las mujeres. Los obispos no dan nada por perdido. Rechazan la confrontación ideológica, que siempre olvida a las personas concretas, y se desvinculan de respuestas violentas que no sirven a las víctimas.

Ahora la pelota está en el tejado del Senado ¿Podrá esta Cámara proteger el derecho a la objeción de conciencia y forzar la regulación de alternativas de protección que eviten el aborto y cuiden a la madre? Nada está perdido de antemano, no puede perderse la esperanza.