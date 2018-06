El PP ante su futuro

El Comité Ejecutivo del Partido Popular se reúne hoy para plantear su futuro. Si difícil ha sido la acción del Gobierno de Rajoy en los dos últimos años, no menos complicada se presenta esta nueva etapa en la oposición, con un partido que necesita recomponerse y renovarse a corto plazo. Se quiera o no, y por injusto que resulte a la vista de los resultados de su gobierno, el Partido Popular arrastra el estigma de la corrupción de algunos de sus miembros más prominentes, a pesar de los esfuerzos que su dirección ha hecho para combatirlos, y eso no podía dejar de afectar a un buen gobernante como Mariano Rajoy.

Ahora todas las miradas están fijas en la decisión que el PP tome sobre su nuevo papel como principal fuerza de oposición y sobre su imprescindible renovación para afrontar con solvencia las próximas citas electorales, trascendentales para España. La primera decisión será sobre los Presupuestos del Estado que deben debatirse en el Senado. El PP puede utilizar su mayoría absoluta en la Cámara alta para enmendarlos, mejorando algunas partidas de gasto social a costa de las cantidades negociadas con el PNV, que con su voto ha propiciado la caída de Rajoy.

En todo caso el PP está obligado a impedir todo lo que atente contra la estabilidad europea y tampoco puede ir contra sus propias convicciones. No obstante, la principal urgencia es la de afrontar su futuro y sanar cuanto antes, ante la opinión pública, el estigma que ha sabido aprovechar un PSOE que no ha dudado en aliarse con todos los enemigos de la Constitución para alcanzar el poder.