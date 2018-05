El PP presenta una proposición no de ley a petición de Alerguada

La presidenta del PP de Guadalajara y del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, defenderá mañana una Proposición No de Ley que pide desarrollar el Protocolo Unificado de Intervención con Niños y Adolescentes de Castilla-La Mancha.

Con esta proposición, el PP recoge una petición de la Asociación de Alérgicos a Alimentos de la provincia de Guadalajara, Alerguada. El protocolo salió adelante, en la anterior legislatura, para proteger a un colectivo que cada vez es más numeroso y no puede quedar en papel mojado; manifiesta Guarinos.

Dada la transcendencia del tema Guarinos apela a la responsabilidad de los grupos que integran el Parlamento regional.

Añade la parlamentaria popular, que la normativa incluye formación en el conocimiento del protocolo de atención ante reacciones alérgicas, dirigida a todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, cuidadores o personal de comedor, con el fin de garantizar la seguridad y la protección de los menores escolarizados afectados.