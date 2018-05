Plataforma Abraza el Infantado critica el cierre del Palacio

La Plataforma Abraza el Infantado manifiesta su más enérgica protesta por el cierre repentino del Palacio del Infantado, hecho que se ha producido el pasado jueves 3 de mayo.

Desde la Plataforma dicen que cuando parecía que el despropósito de construir un piso de lujo al duque quedaba resuelto por imposibilidad legal y urbanística, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte vuelve a sorprendernos con tristes noticias acerca del deterioro que viene sufriendo el Palacio.

Jorge Riendas uno de los portavoces de la Plataforma asegura que los problemas estructurales del Palacio no son nuevos, aparecen en los informes desde hace tiempo y las pruebas llevan meses realizándose.

Consideran desde la Plataforma que el cierre se ha decidido con poca transparencia, sin que se hayan difundido los supuestos informes técnicos que lo aconsejan y de espaldas a los ciudadanos, que no han podido participar, ni siquiera opinar, de una decisión de ese calibre.

Al comunicar el cierre, las administraciones no nos han convencido, con sus explicaciones, recalcan los miembros de la Plataforma, sobre todo porque se ha hablado sólo del cierre y no del futuro a corto, medio y largo plazo, se lamentan.

Riendas señala que al Palacio le hace falta cariño por parte de todos.

La Plataforma Abraza el Infantado cree que las medidas que se han tomado están totalmente sobredimensionadas, e insta a una reconsideración del cierre y a una solución inmediata de los problemas puntuales que se hayan detectado.