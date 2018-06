El Alcalde de Guadalajara, Antonio Román, resalta la honestidad de Rajoy al dejar la Presidencia del PP

ROMAN SOBRE MARCHA DE RAJOY PDTE. PP

El Alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se ha rederido hoy a la renuncia de Mariano Rajoy como Presidente del Partido Popular.

Ha reiterado que ha sido una decisión por el bien de España, del partido y también por su vida personal. Ha tenido palabras de agradecimiento a quién ha presidido el Partido Popular durante bastantes años, elogiando su trayectoria política, desde concejal en Pontevedra a Presidente del Gobierno de España.

En palabras de Román, se marcha una persona honesta

Preguntado por su favorito para encabezar el partido en el próximo Congreso nacional, Román ha señalado que hasta que no haya un candidato no se va a posicionar por respeto a todas las personas que podrían presidir el Partido Popular.

Resalta el Alcalde que hay cantera suficiente y que a él le da lo mismo una u otra.

Román se ha referido una vez más a la injusticia cometida con la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y que aunque legítima, no ha sido presentada por el interés de España, si no por el personal.