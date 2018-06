Venta del Recre

Zemphir Homes no quiere sorpresas ni encontrarse letra pequeña en el contrato firmado del Recre con Eurosamop. Lo ha solicitado para conocer todos los detalles, una petición que considera el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, lógica al tratarse ha dicho de una operación importante, un contrato que asegura no conocer, nunca he visto el contrato, lo gestionó el Recre con Eurosamop. De la sentencia de Comas el alcalde respeta la resolución que confirma que Gildoy y Comas arrasó , aniquiló y machacó al Recre