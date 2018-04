Wonder Woman 2 grabará en Tenerife

Veníamos anunciando desde hacía varias semanas que tomaba cada vez más forma la secuela de la exitosa película de Patty Jenkins de 2017 Wonder Woman, que recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo. Además, tenemos una semana llena de noticias sobre el mundo de las adaptaciones de cómics a la gran pantalla porque DC parece no tener fin a la hora de anunciar nuevos proyectos para los años venideros. Uno de ellos, con un director precisamente en auge. Sin embargo, el anuncio de una de esas película podría retrasar el comienzo del rodaje de la otra secuela de los personajes de DC Films, y es el Escuadrón Suicida que protagonizaron Margot Robbie y Will Smith.

Hablaremos también de dos series de televisión con diferentes nichos pero muy valoradas por la crítica que han anunciado que no continuarán después de las nuevas temporadas ya anunciadas. La primera de ellas es un thriller de espías con una gran masa de público y la segunda es una secuela de una saga de películas que tiene uno de los fandom más fuertes. Y no estamos exentos de polémica, porque el director de cine James Cameron vuelve a ponerse de nuevo frente al cine de superhéroes actual, atacando una de las mayores franquicias de la taquilla de estos años.

Y queda todavía hueco para más noticias de cómics. Con respecto a fichajes de cast tanto para la película de Shazam! como de directores para la nueva versión en acción real de He-Man y los amos del universo, la mítica serie de animación de la televisión, tenemos buenas noticias de cara a los fans.

Todo esto y mucho más esta semana desde los despachos de Hollywood Land.