Bill Cosby, culpable de agresión sexual

El jurado ha alcanzado el veredicto de que el cómico norteamericano es culpable de abusar sexualmente de una mujer, después de haberla drogado y dejado inconsciente.

Esta semana arrancamos Hollywood Land con el veredicto del jurado en el segundo juicio al cómico Bill Cosby por asalto sexual, después de que el primero hubiera quedado nulo por la incapacidad del jurado para alcanzar una primera decisión. Desglosamos cuáles son las posibilidades de la sentencia del juez y cuántos años de prisión podrían esperarle al que, en otro tiempo, fuera considerado el “padre de América”, protagonista de series de éxito como El Show de Bill Cosby o El Gordo Alberto y la pandilla Cosby.

Pero no solo de noticias escabrosas hablaremos esta semana en Hollywood Land, y es que se podría decir que es la semana de Platinum Dunes. En plena promoción de su última película, Un lugar tranquilo, uno de los jefes de la productora que fundó Michael Bay, Brad Fuller, ha salido a la palestra para desglosar cuáles son los proyectos de terror que quedaron en el olvido y cuáles serian susceptibles de tener una segunda vida. Por no hablar de las posibilidades de una secuela de, precisamente, la película que se encuentra en cartelera, y de la que John Krasinski parece no querer saber nada.

Y el mundo trekkie está de fiesta. O no, según se mire. Porque decían las malas lenguas que la saga de las nuevas películas de Star Trek producidas por Bad Robot, y que se basaban en la tripulación original, podrían estar enterradas bajo tierra. Nada más lejos de la realidad. Y es que hemos sabido que no solo están en marcha, sino que podría haber cerrado un argumento oficial, reparto y hasta nuevo director rumoreado para capitanear el USS Enterprise. Desvelamos en el capítulo de quien se trata.

Todo esto y mucho más esta semana desde los despachos de Hollywood Land.