A Grandes Trazos. Domingo 29 de abril de 2018

Las Misas del Papa en Casa Santa Marta; esta semana las consecuencias de resistirse al Espíritu Santo y de vivir una vida cristiana de rigidez y cerrazón. La historia de Inmaculada y Chema y la intercesión de San Juan Pablo II. El libro ‘Aún tengo la Vida’ de Jimena Bañuelos. Las Conversaciones PPC dedicadas a los jóvenes. Una apuesta al desarrollo y la educación con conciencia ecológica en Madagascar y “This house is not for sale”, la música de Bon Jovi