Tem.4 Cap.17, Fit Run COPE (23-05-2018)

¿Una dieta vegetariana es completa? ¡Por supuesto! El atleta Alberto Rulos, nos explica su paso de omnívoro a herbívoro: ni su rendimiento ni su físico han cambiado. La especialista en nutrición Jessi_gfit nos da las claves para que a nuestro cuerpo no le falte de nada. ¿Primordial? No hacer caso a habladurías y no tener miedo. ¿Quieres darle un apretón a tu cuerpo para expulsar esa grasa que te molesta antes del verano? El entrenador Álex Giménez, nos ha dejado unos tips buenísimos. Además, escuchamos la receta vegana de Alba, la oyente que se ha animado a participar esta semana. ¡No te lo pierdas!