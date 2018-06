Nacho Pla quiere que veas los octavos de España en el Mundial

Hoy hemos vuelto a tener en Fin de Semana Cope al presidente de Barcelona con la Selección. La asociación que lucha incansablemente contra el gobierno de Ada Colau por poder lograr algo tan simple como ver a la Selección Española en pantallas gigantes en la ciudad condal.

Pero la alcaldesa está haciendo de algo simple lo imposible. Tras haber recibido 10.000 euros en forma de multas en los últimos años, Barcelona con la Selección se puso entre ceja y ceja volver a instalar pantallas para este mundial. "Lo hacemos por todos esos millones de catalanes que sienten a la selección como suya", ha explicado Nacho Pla, su portavoz. Y lo consiguieron en el primer partido. Para el España-Portugal se acercaron hasta el estadio donde se proyectó el partido cerca de 4.000 personas. "Demasiada gente para que Colau lo pudiese aceptar", ha explicado. Posiblemente sea esa razón por la cual, cuando todo estaba listo para instalar la pantalla para seguir el España-Rusia de este domingo, el Ayuntamiento ha denegado a última hora el permiso para que se pueda hacer.

"Nos lo denegaron alegando a que queríamos poner demasiados partidos y que ya nos lo permitirían en cuartos de final. Al día siguiente, al ver el revuelo que había causado la noticia, nos ofrecieron una contraoferta que consistía en que nos daban el permiso de este fin de semana a cambio de aceptar el aforo máximo de 2.300 personas en el resto de partidos y no retransmitir la final. Naturalmente, no hemos accedido a estas abusivas condiciones", ha explicado Nacho Pla. "Quieren evitar la imagen de ver Barcelona llena de banderas españolas, pero no nos vamos a callar", ha sentenciado.