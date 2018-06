Keylor Navas en Fin de Semana COPE: "Es por Dios por quien he logrado conseguir todo"

En declaraciones en exclusiva para Fin de Semana COPE, Keylor Navas, ante la pregunta de Cristina López Schlichting de su fe en Dios en un mundo que solo cree en el dinero y la ambición, ha asegurado: "Es difícil, por el mundo en que se vive, pero al final uno siempre tiene que saber de dónde vienen las cosas y para mí las cosas vienen de Dios. Él es quien me las ha dado y trato de disfrutar de todas las bendiciones que él me ha dado sin olvidarme nunca que es por Él por quien he logrado conseguir todo".

"Creo que lo más importante en la vida son las cosas que no se pueden comprar con dinero, que solo Dios las puede dar. Creo que cuando uno encuentra a Dios en su vida y en su corazón, le puede dar a uno todas esas cosas que realmente llenan nuestro corazón de felicidad", le ha respondido el portero del Real Madrid a Cristina López Schlichting, preguntado por el motivo por el que merece más la pena creer en Dios que en las cosas materiales.

Sobre el futuro de su equipo tras la marcha de Zinedine Zidane, Keylor Navas ha afirmado: "Estar en el Real Madrid es algo sumamente bonito, pero todos los títulos que se obtengan nunca van a ser suficientes. El Real Madrid siempre tiene que ganar, tiene que mejorarse temporada a temporada, y hay que seguir luchando por eso mismo".