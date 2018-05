Zidane: "Tomé la decisión de no seguir como entrenador del Real Madrid"

El francés dijo adiós como entrenador del Real Madrid: "Tomé la decisión de no seguir como entrenador del Real Madrid, es el momento para todos. Había que hacer eso para todos. Este equipo debe serguir ganando y necesita un cambio, otro discurso. No voy a entrenar otro equipo ahora.

El mejor recuerdo es cuando el presi me trajo, la Liga ha sido lo máximo; el peo rmomento fue perder contra el Leganés en la vuelta de Copa, ahí me quedé muy... no voy a decir la palabra. Es un desgaste natural"