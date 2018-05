Messi: “Cambiaría un título del Barcelona por uno con la Selección"

El jugador argentino ha concedido una entrevista a TreceTV de Argentina y ha señalado que no ve a Argentina como favorito para el Mundial. Sobre su futuro apunta que no se ve en otro equipo en Europa que no sea el Barcelona y reconoce que le ofrecieron jugar con España pero que ni se le pasó por la cabeza.