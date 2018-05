Juan Luis Larrea: "Siempre he pedido que me dijeran la verdad y veintitantas personas no me la han dicho"

El candidato derrotado a la RFEF mostró su tristeza: Aparentemente teníamos apoyos esta mañana. Me gusta saber que la gente está conmigo. Siempre he pedido que me dijeran la verdad y veintitantas personas no me la han dicho"