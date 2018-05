Isco: "Vine al Real Madrid para estar muchos años"

El jugador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación en el Media Day del club: "Me siento importante al igual que el resto de mis compañeros. Hemos jugado muchos minutos todos. Estar en la final de Champions es mérito de todos, plantilla completa con mucho talento. Siempre he dicho que desde el primer minuto que estoy muy contento en el Real Madrid. Vine para estar muchos años. He madurado. Estoy contento como voy evolucionando. Estoy muy contento y muy feliz".