"Chicago es una opción real para Fernando Torres porque tiene sus derechos en la MLS"

Antonio Sanz, el director de comunicación de Bahía, la agencia de representación de Fernando Torres, habla en Deportes COPE sobre el futuro del delantero: "A partir del error de los franceses se vio el partido con más calma. Fernando está feliz. Se hubiera ido con una espina si no hubiera conseguido un título importante con el Atlético. El tiempo de juego no depende de él. No sabemos cuando podemos anunciar el futuro de Fernando, es pronto para saber donde va a ir. Chicago tiene sus derechos en la MLS, solo se puede negociar con ellos. Montreal es la otra opción y la tercera es Houston. El mercado asiático sería la siguiente opción".