Casillas: "Me gustaría seguir jugando al fútbol, lo que no sé es donde voy a estar"

El portero del Oporto atendió a los medios después de que consiguieran el título liguero: "No sabes cuando puede ser el final. Me gustaría jugar al fútbol, lo que no sé es donde voy a estar. Me han tratado muy bien aquí, con mucho cariño. Tienen cariño a la gente veterana y desde que vine me han tratado fenomenal. Nunca merece la pena salir de un equipo tan grande como el Real Madrid. Mi situación era atípica. Estaré agradecido siempre al Real Madrid. Eternamente siempre estaré agradecido al Real Madrid".