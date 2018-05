El Museo de la Energía cierra este jueves las inscripciones del curso de visitas guiadas interpretativas

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía comienza mayo con un fin de semana dedicado a actividades para todos los públicos. Así y coincidiendo con el Día de la Madre, el Museo organiza el sábado 5 de 11:00 a 12:30 horas el taller de JumpingClay “Con la C de (hecho con) Cariño”, actividad dirigida a participantes de 3 a 14 años. Impartida por Educo, durante la sesión los asistentes diseñarán, crearán y estimularán su creatividad con esta arcilla extraordinaria para modelar las figuras más originales. El precio del taller es de 6€ y para participar es necesario inscribirse previamente llamando al 987400800 ó enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es. Además, quedan sólo las últimas plazas para apuntarse al curso “Con la C de Conducción de drones” que tendrá lugar el sábado 5 de 15:30 a 17:30 horas y el domingo 6 de 10:30 a 14:30 horas de la mano de SAIDRÓN. Dirigido a público a partir de 16 años, los participantes aprenderán a manejar drones y pilotar estos aparatos voladores no tripulados en un curso con una base práctica muy amplia. Al finalizar la actividad, los asistentes recibirán el título de piloto deportivo. El precio del curso es de 35€ y el aforo es limitado por lo que el registro se realizará por riguroso orden de inscripción contactando con el Museo.

Fin de inscripción para curso de visitas guiadas interpretativas

Este jueves 3 de mayo finaliza el plazo de inscripción para asistir al Curso de Diseño de visitas guiadas interpretativas en espacios naturales y culturales, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo. Dirigido a adultos con interés en adquirir conocimientos para su formación como guías-intérpretes en recursos con valor patrimonial, el precio del curso es de 75€ y está organizado con el apoyo de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP).