Informatiu Migdia

Después de cuatro días de travesía por el Mediterráneo, el barco de Open Arms ha llegado al Puerto de Barcelona. Lo ha hecho pasadas las once de la mañana con 60 migrantes rescatados en las costas de Libia. Son 50 hombres, cinco mujeres y cinco menores de edad, tres de ellos no acompañados. Nada más llegar al Puerto les ha atendido un equipo de la Cruz Roja. Los migrantes tendrán finalmente un permiso de 30 días y no de 45 como se había dicho inicialmente. Mientras tanto, Oriol Junqueras, Raul Romeva y los Jordis ya han llegado a la prisión de Lledoners, en el Bages. Dolors Bassa y Carme Forcadell viajan ya a la prisión de Puig de les Basses en Figueres. Los presidentes de la Generalitat y del Parlament, Quim Torra y Roger Torrent, respectivamente, dejan claro que trabajarán incansablemente hasta que todos los políticos presos estén en la calle.