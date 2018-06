Informatiu Migdia

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le da dos días a Carles Puigdemont y al resto de procesados por el 1 de octubre, para pagar una fianza de más de 2 millones de euros. Una cantidad en calidad de responsabilidad civil, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. En caso de no pagarla, se procederá al embargo de bienes. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, suspende el pleno extraordinario convocado para debatir las demandas de la ciudad a los nuevos gobinernos central y catalán. Colau ha suspendido la sesión porque no tenía apoyos suficientes para aprobar las medidas que quería plantear. El pleno ordinario de Barcelona sí ha aprovado la modificación de la ordenanza de terrazas para hacerla más flexible. Finalmente no habrá pantalla gigante en el Camp de l'Áliga para ver el domingo el partido de octavos del Mundial entre España y Rusia.