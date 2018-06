Informatiu Migdia

El embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés acusa a Quim Torra de mentir porque en España o hay presos políticos y que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación porque no es ninguna colonia. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena abre la puerta a trasladar a Carme Forcadell, Dolors Bassa y los Jordis a cárceles catalanas. PP y Ciutadans le piden al gobierno de Pedro Sánchez que no sea complaciente con los independentistas. Los reyes presiden la entrega de los premios Princesa de Girona, en el centro Mas Marroch de los hermanos Roca.