Informatiu Migdia

Quim Torra se someterá mañana al debate de investidura. El candidato propuesto por Carles Puigdemont no será investido en primera votación porque no cuenta con mayoría absoluta. No está cerrado qué pasará el lunes, en la segona votación porque la CUP tiene que acabar de decidir el sentido de su voto. Reunirá en las próximas horas a su Consejo Político para evaluar si mantiene sus cuatro abstenciones o lo cambia por cuatro votos en contra. Coincidiendo con el debate de investidura, el CEO ha hecho público el primer barómetro político del año. El independentismo continua fuerte y si ahora se celebrasen elecciones, volverían a disponer de mayoría para gobernar. Aún así, los comicios los volvería a ganar Ciudadanos.