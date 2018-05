DEPORTES COPE I JUEVES

Samuel: "Estoy decepcionado conmigo mismo, no he rendido a mi nivel"

Escuchamos a Samuel a pocos días de regresar al Martínez Valero. "Siempre me he sentido herculano", señala el central blanquiazul. Además, la próxima semana reunión clave entre Portillo y el consejo de administración para decidir quién será el entrenador del equipo la próxima temporada. A día de hoy, Visnjic no es la primera opción. Tiempo de opinión con Pedro Rojas y un nuevo capítulo de PadelCOPE, hoy con Josete Rico.