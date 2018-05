DEPORTES COPE I LUNES

El Hércules cumple el trámite y Visnjic prepara su salida

Los blanquiazules empatan en Elche con un tanto de Samuel y salvan su honor en un clásico descafeinado. Visnjic deja entrever que no estará en el club la próxima temporada y reclama paciencia al club y al entorno: "Hay que tener más tranquilidad porque no se sube en septiembre, se sube en mayo. Hay que tener más tranquilidad para la gente que venga o que esté para hacer mejor las cosas que este año". No te pierdas la opinión de Pedro Rojas y Toni Torres.